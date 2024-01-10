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В Обояни благоустроили парк Юных пионеров

 Проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Здесь обновили плиточное покрытие и освещение, установили декоративные светильники, отремонтировали старую чашу фонтана. Около парка оборудована автомобильная стоянка на 49 машино-мест. Также на территории разместили новые информационные и навигационные стенды.

 Пространство было разделено на несколько зон. Для тихого отдыха установлены новые скамейки и урны, пергола с качелями. Вместо старого парка развлечений создана безопасная детская игровая площадка. На территории, предназначенной для проведения культурно-массовых мероприятий, установили новую городскую сцену. В мемориальной зоне разместили новый арт-объект – Ленту памяти с именами уроженцев Обояни — героев Великой Отечественной войны и СВО.

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