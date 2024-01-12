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Лента новостей / В регионе

На проспекте Дериглазова откроют новою поликлинику

В Доме Советов состоялось первое оперативное совещание главы региона с подчинёнными в этом году.

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 Как пишет «Телекомпания «Такт» -Основной темой обсуждения стала атака ВСУ, произошедшая в новогодние праздники на важный объект в Железногорском районе.

Также обсудили планы и проблемы прошедшего и нового года. Так, губернатор отметил, что 2-е и 3-е января были самыми сложными днями для региона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Была затронута тема строительства новой поликлиники на проспекте Дериглазова. По словам главы региона, в настоящее время активно проводятся работы по ее обустройству мебелью и необходимым медицинским оборудованием. Планируется начать прием граждан уже в начале текущего года.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Понятно, это будет постепенно, в течение нескольких месяцев будет закупаться оборудование, но уже функционально поликлиника должна заработать в ближайшее время».
Однако, точную дату так и не назвали. Было только сказано, что открытие состоится в феврале.
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