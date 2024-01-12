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Лента новостей / В регионе

На ВДНХ в Москве проходит День Курской области

 Сегодня на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве проходит День Курской области.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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В честь этого события команда региона вручила подарки представителям других субъектов РФ.
Памятными сувенирами стали брендированные адресные открытки «От гостеприимного Соловьиного края». На них один из главных символов региона – соловей. Открытки украшены элементами нового фирменного стиля, созданного к 90-летию Курской области, и логотипом главной выставки страны. Кроме того, каждый регион получил в подарок курские яблоки.

  В рамках Дня Курской области на выставке пройдет презентация. В течение дня также запланированы деловая и культурная программы, серия круглых столов.
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