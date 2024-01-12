Неработающим пенсионерам в Курской области проиндексировали пенсии

С 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров в Курской области были проиндексированы на 7,5%.





Увеличились также фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, которые входят в итоговую сумму страховой пенсии.Фиксированная часть — это установленная законом сумма, которая гарантированно выплачивается к страховой пенсии. В 2024 году она составляет 8 134, 88 рубля. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это параметр, по которому оценивается каждый календарный год трудовой деятельности гражданина. Он зависит от размера страховых взносов, которые уплатил работодатель на обязательное пенсионное страхование. Чем выше зарплата, тем больше начисляется ИПК. С 1 января 2024 года стоимость коэффициента — 133, 05 рубля.В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости в Курской области вырос до 20 970 рублей. Напомним, что страховая пенсия бывает по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.Индексация была произведена проактивно, поэтому пенсионерам не пришлось подавать заявления и посещать Социальный фонд России.Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в региональный контакт-центр по взаимодействию с гражданами, позвонив по телефону: 8 (800) 200-09-79 (работает с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).