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На выставке-форуме в Москве курянин установил мировой рекорд

Иван Шурупов на выставке-форуме «Россия» завершил свою попытку установления мирового рекорда по стоянию на гвоздях с утяжелением.

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На спортсмене был десятикилограммовый жилет. Как и планировал Иван, испытание длилось шесть часов.

«Шесть часов я отстоял. Первые два часа было больно, третий и четвертый часы – легче, последние 2 часа было больнее, чем вначале. Слезать с гвоздей оказалось намного больнее, чем стоять на них. Такой боли я еще не испытывал. Можно давать рекорд, чтобы с них слезть», – признался Иван Шурупов.

  Впереди официальное признание рекорда. В ближайшие дни Иван направит необходимые материалы в специальную комиссию, которой и предстоит признать попытку успешной
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