На выставке-форуме в Москве курянин установил мировой рекорд

На спортсмене был десятикилограммовый жилет. Как и планировал Иван, испытание длилось шесть часов.«Шесть часов яПервые два часа было больно, третий и четвертый часы – легче, последние 2 часа было больнее, чем вначале. Слезать с гвоздей оказалось намного больнее, чем стоять на них. Такой боли я еще не испытывал. Можно давать рекорд, чтобы с них слезть», – признался Иван Шурупов.Впереди официальное признание рекорда. В ближайшие дни Иван направит необходимые материалы в специальную комиссию, которой и предстоит признать попытку успешной