На выставке-форуме в Москве курянин установил мировой рекорд
Иван Шурупов на выставке-форуме «Россия» завершил свою попытку установления мирового рекорда по стоянию на гвоздях с утяжелением.
«Шесть часов я отстоял. Первые два часа было больно, третий и четвертый часы – легче, последние 2 часа было больнее, чем вначале. Слезать с гвоздей оказалось намного больнее, чем стоять на них. Такой боли я еще не испытывал. Можно давать рекорд, чтобы с них слезть», – признался Иван Шурупов.
Впереди официальное признание рекорда. В ближайшие дни Иван направит необходимые материалы в специальную комиссию, которой и предстоит признать попытку успешной