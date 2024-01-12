В Курске подготовят проруби для крещенских купаний

В Курске в трех местах будут подготовлены проруби для крещенских купаний.

Для горожан будут доступны следующие точки:— «Городской» пляж— озеро Ермошкино— точка реки Тускарь — 50 метров вверх по течению от переходного моста в парке 50 лет ВЛКСМ «Боева дача».Специально оборудованные площадки будут представлять из себя проруби 1.5 на 2 метра с ограждением, лестничными сходами и установленными рядом помещениями для обогрева.На месте будут дежурить экстренные службы совместно с представителями окружных администраций.