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В Курске подготовят проруби для крещенских купаний

В Курске в трех местах будут подготовлены проруби для крещенских купаний.
Фото НовостиКурска

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Для горожан будут доступны следующие точки:
— «Городской» пляж
— озеро Ермошкино
— точка реки Тускарь — 50 метров вверх по течению от переходного моста в парке 50 лет ВЛКСМ «Боева дача».

Специально оборудованные площадки будут представлять из себя проруби 1.5 на 2 метра с ограждением, лестничными сходами и установленными рядом помещениями для обогрева.

 На месте будут дежурить экстренные службы совместно с представителями окружных администраций.
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