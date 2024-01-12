В Курске подготовят проруби для крещенских купаний
В Курске в трех местах будут подготовлены проруби для крещенских купаний.
Фото НовостиКурска
— «Городской» пляж
— озеро Ермошкино
— точка реки Тускарь — 50 метров вверх по течению от переходного моста в парке 50 лет ВЛКСМ «Боева дача».
Специально оборудованные площадки будут представлять из себя проруби 1.5 на 2 метра с ограждением, лестничными сходами и установленными рядом помещениями для обогрева.
На месте будут дежурить экстренные службы совместно с представителями окружных администраций.