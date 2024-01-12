В 2024 году будет запущен туристический поезд Лукашевка – Курск – Поныри

Поезд серии РА-3 начнет курсировать с 13 января по субботам ускоренным маршрутом.

Отправление со станции Лукашевка Курчатовского района в 10:04, прибытие на станцию Поныри в 11:55, время в пути составит 1 ч 51 мин. В Курске поезд останавливается в 10:58. В обратном направлении он отправляется со станции Поныри в 15:32 и прибывает на станцию Лукашевка в 17:33, длительность маршрута – 2 ч 1 мин.Во время следования поезд будет делать остановки на станциях Курчатов, Дьяконово, Рышково, Курск, Свобода, Золотухино, Возы.Для жителей Курской области сохранен льготный проезд, как в поездах пригородного следования. Стоимость полного билета составляет 286,7 рубля, в оба направления – 573,4 рубля. Купить билет можно в кассах или мобильном приложении «РЖД Пассажирам».Запуск туристического поезда сообщением Лукашевка – Поныри позволит жителям и гостям Курской области посетить мемориальный комплекс «Курская битва», зал воинской славы в здании вокзала станции Поныри, историко-мемориальный музей в поселке Поныри.