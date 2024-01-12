В 2024 году будет запущен туристический поезд Лукашевка – Курск – Поныри
Поезд серии РА-3 начнет курсировать с 13 января по субботам ускоренным маршрутом.
Фото из официальной группы ВК Контакт Курская область
Во время следования поезд будет делать остановки на станциях Курчатов, Дьяконово, Рышково, Курск, Свобода, Золотухино, Возы.
Для жителей Курской области сохранен льготный проезд, как в поездах пригородного следования. Стоимость полного билета составляет 286,7 рубля, в оба направления – 573,4 рубля. Купить билет можно в кассах или мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Запуск туристического поезда сообщением Лукашевка – Поныри позволит жителям и гостям Курской области посетить мемориальный комплекс «Курская битва», зал воинской славы в здании вокзала станции Поныри, историко-мемориальный музей в поселке Поныри.