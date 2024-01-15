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Лента новостей / В регионе

Сегодня ночью над Курской областью были уничтожили ракеты

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью три ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Инцидент подтвердил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он пояснил, что все случилось над территорией Фатежского района.
Сведений о пострадавших и разрушениях в результате происшествия не поступало.

 Старовойт призвал жителей Курской область сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. 
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