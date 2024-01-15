Сегодня ночью над Курской областью были уничтожили ракеты

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью три ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Инцидент подтвердил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он пояснил, что все случилось над территорией Фатежского района.Сведений о пострадавших и разрушениях в результате происшествия не поступало.Старовойт призвал жителей Курской область сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.