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Жителей микрорайона КЗТЗ остались без отопления

Компания «Квадра» сообщает информацию для жителей микрорайона КЗТЗ.

 

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На участке тепловой сети по улице Сумской обнаружено повреждение трубопровода. Специалисты прибыли на место и приступили к локализации повреждённого трубопровода.

На время проведения ремонта «Квадра» будет вынуждена временно ограничить подачу отопления по следующим адресам:

— ул. Сумская, 37а/1, 37б/2, 37б/1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37а/2, 37/б
— пер. 4-й Моковский, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 12.

Также кратковременно на период проведения переключений для подготовки этих работ будут снижены параметры теплоснабжения для зданий:

— ул. Ольшанского, 16/11, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32/16,
— ул. Комарова, 13а, 13б, 25, 27, 23, 21, 19, 17, 13/21, 15,
— ул. Дейнеки, 13, 13а, 15, 17, 19,
— ул. Конорева, 16а, 18, 20, 22.

 О времени завершения ремонта «Квадра» сообщит дополнительно.
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