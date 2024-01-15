Обстановку в Курской области губернатор охарактеризовал как сложную
Оперативная обстановка в Курской области остаётся напряжённой, но на этой неделе регион впервые с начала СВО подвергся атаке ракетами «Точка У».
По мнению главы региона, ВСУ активизируются накануне выборов президента РФ. «Работаем в круглосуточном режиме, обеспечиваем безопасность. Хочу вас заверить, что с Минобороны, ФСБ, Росгвардией, полицией, погранслужбой находимся на постоянной связи, координируются все наши действия на площадке мониторингового центра оперштаба», — пояснил губернатор.