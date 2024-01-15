Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Обстановку в Курской области губернатор охарактеризовал как сложную

Оперативная обстановка в Курской области остаётся напряжённой, но на этой неделе регион впервые с начала СВО подвергся атаке ракетами «Точка У».

Читайте также

«Мы видим, что основная задача обстрелов, не имеющих военного смысла, посеять панику, вызвать недовольство текущей ситуаций у жителей», — сказал Роман Старовойт.

По мнению главы региона, ВСУ активизируются накануне выборов президента РФ. «Работаем в круглосуточном режиме, обеспечиваем безопасность. Хочу вас заверить, что с Минобороны, ФСБ, Росгвардией, полицией, погранслужбой находимся на постоянной связи, координируются все наши действия на площадке мониторингового центра оперштаба», — пояснил губернатор.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Жители ул. Школьной сегодня стались без горячей воды и отопления

В Крещенскую ночь будет организована работа 42 мест для купаний

В посёлке Северном откроется новый детский сад

Жителей микрорайона КЗТЗ остались без отопления

Сегодня ночью над Курской областью были уничтожили ракеты