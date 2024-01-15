В посёлке Северном откроется новый детский сад

В первом квартале 2024 года в посёлке Северном откроется детский сад на 150 мест, оснащенный современным оборудованием, дидактическими и игровыми материалами.





Он находится на улицах Мурманской и Кольской. Списки детей, нуждающихся в обеспечении местом в новом детском саду, формируются в детском саду № 21 (улица Подводников, 15) в соответствии с графиком: вторник — с 10.00 до 12.00 часов, среда — с 15.00 до 17.00 часов.Если ребенок посещает иную дошкольную организацию, но приоритетным является обеспечение местом в новом детском саду, также необходимо заявить о потребности, посетив в указанные часы детский сад № 21.Необходимые документы для постановки в очередь: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий право на льготное зачисление ребенка.Также осуществляется набор персонала в новый детский сад в посёлке Северном.