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В посёлке Северном откроется новый детский сад

В первом квартале 2024 года в посёлке Северном откроется детский сад на 150 мест, оснащенный современным оборудованием, дидактическими и игровыми материалами.

 

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Он находится на улицах Мурманской и Кольской. Списки детей, нуждающихся в обеспечении местом в новом детском саду, формируются в детском саду № 21 (улица Подводников, 15) в соответствии с графиком: вторник — с 10.00 до 12.00 часов, среда — с 15.00 до 17.00 часов.

Если ребенок посещает иную дошкольную организацию, но приоритетным является обеспечение местом в новом детском саду, также необходимо заявить о потребности, посетив в указанные часы детский сад № 21.

Необходимые документы для постановки в очередь: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий право на льготное зачисление ребенка.

 Также осуществляется набор персонала в новый детский сад в посёлке Северном.
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