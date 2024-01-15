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Жители ул. Школьной сегодня стались без горячей воды и отопления

Сегодня специалисты выполняют ремонт теплосети в районе домов № 5/9 и 5/13 на ул. Школьной. 

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Для проведения работ необходимо до 21:00 приостановить подачу горячей воды и отопления домам № 5/10, 5/11, 5/9, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5 и 1а.

 Управляющие компании после оповещения  диспетчеров заранее перекрыли местные системы отопления зданий. Благодаря тому, что теплоноситель из домов не слился в сетевой канал, ремонтные бригады смогли оперативно установить место повреждения трубопровода. Кроме того, в дальнейшем, после завершения ремонта, для подключения домов потребуется существенно меньше времени.
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