Жители ул. Школьной сегодня стались без горячей воды и отопления
Сегодня специалисты выполняют ремонт теплосети в районе домов № 5/9 и 5/13 на ул. Школьной.
Управляющие компании после оповещения диспетчеров заранее перекрыли местные системы отопления зданий. Благодаря тому, что теплоноситель из домов не слился в сетевой канал, ремонтные бригады смогли оперативно установить место повреждения трубопровода. Кроме того, в дальнейшем, после завершения ремонта, для подключения домов потребуется существенно меньше времени.