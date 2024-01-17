С января 2024 года увеличен размер ряда детских пособий
С января 2024 года был увеличен размер ряда выплат, которые осуществляет Отделение СФР по Курской области.
Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, выплаты в 2024 году составят 7 327, 10 990,5 и 14 654 рубля соответственно.
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 0 до 17 лет включительно выплачивается в размере 50, 75 и 100% величины прожиточного минимума для детей. В 2024 году — 6 874,5, 10 311,75 и 13 749 рублей соответственно.
Отделение СФР также осуществляет ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, который родился c 1 января 2018 года до 1 января 2023 года. С 2024 года размер этого пособия увеличится и составит 13 749 рублей.
Право получать данную выплату есть у семей, среднедушевой доход на каждого члена семьи в которых не превышает двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения. С 2024 года это — 29 308 рублей.
Выплата из средств материнского капитала также стала больше, поскольку ее размер зависит от прожиточного минимума на ребенка в регионе. С января он составляет 13 749 рублей.