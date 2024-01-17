С января 2024 года увеличен размер ряда детских пособий

С января 2024 года был увеличен размер ряда выплат, которые осуществляет Отделение СФР по Курской области.

Это касается тех пособий, которые зависят от величины регионального прожиточного минимума. Согласно Постановлению Правительства Курской области, с 1 января величина прожиточного минимума на душу населения составляет 13 444 рубля, для трудоспособного населения — 14 654 рубля, для пенсионеров — 11 831 рубль, для детей — 13 749 рублей. В связи с этим увеличится размер единого пособия, пособия в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячной выплаты из материнского капитала.Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, выплаты в 2024 году составят 7 327, 10 990,5 и 14 654 рубля соответственно.Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 0 до 17 лет включительно выплачивается в размере 50, 75 и 100% величины прожиточного минимума для детей. В 2024 году — 6 874,5, 10 311,75 и 13 749 рублей соответственно.Отделение СФР также осуществляет ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, который родился c 1 января 2018 года до 1 января 2023 года. С 2024 года размер этого пособия увеличится и составит 13 749 рублей.Право получать данную выплату есть у семей, среднедушевой доход на каждого члена семьи в которых не превышает двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения. С 2024 года это — 29 308 рублей.Выплата из средств материнского капитала также стала больше, поскольку ее размер зависит от прожиточного минимума на ребенка в регионе. С января он составляет 13 749 рублей.