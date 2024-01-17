В Курске проводятся мероприятия, связанных с выездом на встречную полосу

С 16 по 19 января 2024 года на территории Курска проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

По итогам 12 месяцев 2023 г. на территории г. Курска зарегистрировано 343 дорожно-транспортных происшествия, в которых 13 человек погибли и 434 получили травмы. Количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. снизилось на 21,5 % (с 437 до 343), при снижении погибших в них людей на 27,8 % (с 18 до 13 человек) и раненых на 19,2 % (с 537 до 434 человек). Основной показатель защиты жизни и здоровья граждан - тяжесть последствий при ДТП – снизился с 3,2 % до 2,9 %.На долю г. Курска приходится 34,8 % всех дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории Курской области, 8,9 % погибших и 35,1 % травмированных людей.5 ДТП произошли по причине выезда водителями транспортных средств на встречную полосу движения, 10 человек получили травмы.Выезд на встречную полосу является наиболее опасным маневром. Усугубляющим фактором является повышенная скорость, когда выезд на встречную полосу совмещен с ускорением вследствие обгона, либо потерей контроля над транспортным средством, когда автомобиль просто выносит навстречу транспортному средству. Результат подобных маневров-лобовые столкновения, наезды на препятствия, и как следствие, гибель и травмы людей.16.01.2024 г. в 10 часов 42 минуты напротив д.10 по ул. Гудкова г. Курска, водитель, 1976 г. р., управляя автомобилем Шевроле Ланос, двигаясь по ул. Гудкова со стороны ул. Дубровинского в направлении ул. Олимпийская, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Шакман, под управлением водителя, 1975 г. р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Шевроле Ланос скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.В соответствии с ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.В 2023 году в отношении водителей, которые допустили выезд на полосу встречного движения сотрудниками Госавтоинспекции г.Курска составлено 410 административных материалов.Госавтоинспекция г. Курска призывает водителей не превышать допустимый скоростной режим, не совершать опасные маневры, особенно, когда несовершеннолетние находятся в салоне автомобиля. При неблагоприятных погодных условиях необходимо исключить выезды на полосу, предназначенные для встречного движения, не подвергать опасности себя, и не подвергать риску жизнь и здоровье других людей. Движение по встречной полосе всегда опасно.