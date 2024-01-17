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Юных курян приглашают принять участие во всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»

В конкурсе могут принять участие обучающиеся 10-17 лет общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.

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Конкурс направлен на повышение интереса к чтению у школьников и проводится фондом «Живая классика» под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации в несколько этапов:
— школьный этап;
— муниципальный этап;
— региональный этап;
— всероссийский финал.

Обязательное условие — регистрация участника в срок до 25 января на официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru.

В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из художественных произведений, написанных прозой.
Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» пройдет 15 марта в доме искусств «Ритм» по адресу: г. Курск, ул. Пучковка, 51.


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