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Лента новостей / В регионе

В Курске появятся 56 модульных отелей для отдыха на природе

 Домики будут размещаться в Курске, а также в Курском, Льговском, Курчатовском и Пристенском районах. 
Фото из телеграмм канала Курская область

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Планируется, что работы на всех объектах завершатся до 1 июля этого года. Три модульных отеля уже установлены в Курске на территории экоотеля «Простые радости» на Новой Боевке.

 Курская область получила 63,3 млн рублей государственной субсидии на возведение глэмпингов на территории региона.
 Благодаря федеральной поддержке в Курчатовском районе появится глэмпинг-парк «Кудеярова гора». Новые домики также будут установлены на территории ландшафтно-этнографического комплекса «Парк мельниц» в Пристенском районе, базы отдыха «Серебряно» в Льговском районе и на базе спортивно-оздоровительного центра им. В. Терешковой в Мокве.
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