В Курске появятся 56 модульных отелей для отдыха на природе
Домики будут размещаться в Курске, а также в Курском, Льговском, Курчатовском и Пристенском районах.
Фото из телеграмм канала Курская область
Курская область получила 63,3 млн рублей государственной субсидии на возведение глэмпингов на территории региона.
Благодаря федеральной поддержке в Курчатовском районе появится глэмпинг-парк «Кудеярова гора». Новые домики также будут установлены на территории ландшафтно-этнографического комплекса «Парк мельниц» в Пристенском районе, базы отдыха «Серебряно» в Льговском районе и на базе спортивно-оздоровительного центра им. В. Терешковой в Мокве.