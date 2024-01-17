В Курске появятся 56 модульных отелей для отдыха на природе

Домики будут размещаться в Курске, а также в Курском, Льговском, Курчатовском и Пристенском районах.

Планируется, что работы на всех объектах завершатся до 1 июля этого года. Три модульных отеля уже установлены в Курске на территории экоотеля «Простые радости» на Новой Боевке.Курская область получила 63,3 млн рублей государственной субсидии на возведение глэмпингов на территории региона.Благодаря федеральной поддержке в Курчатовском районе появится глэмпинг-парк «Кудеярова гора». Новые домики также будут установлены на территории ландшафтно-этнографического комплекса «Парк мельниц» в Пристенском районе, базы отдыха «Серебряно» в Льговском районе и на базе спортивно-оздоровительного центра им. В. Терешковой в Мокве.