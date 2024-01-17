В Курске пройдут сборные игры по лазертагу
На выходных на территории Губернского катка пройдут сборные игры по лазертагу.
Фото из официальной группы ВК город Курск
20 января : 10.00-10.30, 11.00-11.30, 18.30-19.00
21 января : 16.30-17.00, 17.30-18.00, 18.30-19.00
Стоимость: 200 р/чел, 30 мин.
Вы можете подать заявку на участие в комментариях по ссылке https://vk.com/aktivgorod?w=wall-51747417_12475 в формате (ФИО, количество участников, желаемая дата и время игры), позвонить по номеру +7 (919) 217-00-58 и записаться.
Часовые игры проводятся для групп от 6 человек по предварительной записи.
Организаторы ждут всех желающих от 5 лет.