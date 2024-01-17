Госавтоинспекция Курска убедительно просит водителей о безопасном передвижении
Ездить в условиях изменения температур и осадков крайне опасно.
Пешеходы должны быть предельно внимательны при переходе проезжей части. Перед началом перехода обязательно остановиться, убедиться в безопасности, а именно, в том, что водители транспортных средств вас видят и готовы пропустить, и только после этого переходить проезжую часть. Пешеходам также следует помнить, что использование световозвращающих элементов необходимо для безопасного передвижения в темное время суток, ведь они увеличивают видимое расстояние от автомобиля до пешехода до 300 метров.
Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения — это залог вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Только взаимное уважение водителей и пешеходов на дороге сможет снизить риск возникновения аварии.