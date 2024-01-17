Госавтоинспекция Курска убедительно просит водителей о безопасном передвижении

Ездить в условиях изменения температур и осадков крайне опасно.

Водителям нужно перестроиться на осторожный стиль вождения, который не подразумевает резких перестроений и маневров. Важно соблюдать дистанцию между автомобилями, в том числе боковой интервал. В непогоду нужно обязательно включать фары и противотуманные фонари, а в условиях ограниченной видимости снижать скорость до минимума. Водителям сотрудники ГИБДД рекомендуют воздерживаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.Пешеходы должны быть предельно внимательны при переходе проезжей части. Перед началом перехода обязательно остановиться, убедиться в безопасности, а именно, в том, что водители транспортных средств вас видят и готовы пропустить, и только после этого переходить проезжую часть. Пешеходам также следует помнить, что использование световозвращающих элементов необходимо для безопасного передвижения в темное время суток, ведь они увеличивают видимое расстояние от автомобиля до пешехода до 300 метров.Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения — это залог вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Только взаимное уважение водителей и пешеходов на дороге сможет снизить риск возникновения аварии.