В Курске приступили к отлову бродячих собак
В январе в администрациях округов областного центра приступили к отлову бродячих собак.
Фото НовостиКурска
Подрядчиками будет осуществляться плановый и вынужденный отлов животных. Плановый отлов будет проходить в соответствии с графиком, а вынужденный — по обращениям горожан.
Сообщить о безнадзорном животном можно по телефонам в рабочие дни:
Железнодорожный округ — 26-10-54, 26-05-84;
Сеймский округ — 37-02-09, 37-01-01;
Центральный округ — 70-22-81, 70-22-94.
Все заявки будут направлены на исполнение подрядчику.