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Лента новостей / В регионе

В Курске приступили к отлову бродячих собак

В январе в администрациях округов областного центра приступили к отлову бродячих собак.

 
Фото НовостиКурска

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В настоящее время администрациями Железнодорожного, Сеймского и Центрального округов уже заключены муниципальные контракты с подрядными организациями на оказание услуг по отлову, содержанию и возврату в прежние места обитания животных.

Подрядчиками будет осуществляться плановый и вынужденный отлов животных. Плановый отлов будет проходить в соответствии с графиком, а вынужденный — по обращениям горожан.

Сообщить о безнадзорном животном можно по телефонам в рабочие дни:

Железнодорожный округ — 26-10-54, 26-05-84;
Сеймский округ — 37-02-09, 37-01-01;
Центральный округ — 70-22-81, 70-22-94.

Все заявки будут направлены на исполнение подрядчику.


 
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