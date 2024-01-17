В Курске приступили к отлову бродячих собак

В январе в администрациях округов областного центра приступили к отлову бродячих собак.





В настоящее время администрациями Железнодорожного, Сеймского и Центрального округов уже заключены муниципальные контракты с подрядными организациями на оказание услуг по отлову, содержанию и возврату в прежние места обитания животных.Подрядчиками будет осуществляться плановый и вынужденный отлов животных. Плановый отлов будет проходить в соответствии с графиком, а вынужденный — по обращениям горожан.Сообщить о безнадзорном животном можно по телефонам в рабочие дни:Железнодорожный округ — 26-10-54, 26-05-84;Сеймский округ — 37-02-09, 37-01-01;Центральный округ — 70-22-81, 70-22-94.Все заявки будут направлены на исполнение подрядчику.