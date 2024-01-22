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В Курске пройдут соревнования по лыжным гонкам

В России стартовала онлайн-регистрация на самое массовое зимнее спортивное событие – соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России».

 

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В Курске соревнования пройдут 10 февраля на территории базы спортивной школы «Арена» на улице Парк Солянка.

Зарегистрироваться можно перейдя по ссылке https://clck.ru/36zHGq или в личном кабинете на «Госуслугах».

 Традиционная запись на «Лыжню России» будет доступна в привычном для спортсменов режиме с 5 февраля.

В Курской области эти лыжные гонки были впервые проведены в 2006 году. Тогда в них участвовало чуть более 300 человек, сейчас за награды борются около 2 тысяч спортсменов из городов и районов.


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