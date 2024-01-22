В Курске временно приостановят трамвайное движение

В связи с неоднократным изменением погодных условий в областном центре возникло обледенение трамвайных путей, которое не позволяет эксплуатировать трамвайные вагоны.

Службы «Курскэлектротранс» в круглосуточном режиме проводят расчистку трамвайной инфраструктуры. Завершить работы планируется к 23 января.Для замещения трамвайного движения организуется 2 временных укороченных маршрута движения автобусов:– от остановки «ул. Бойцов 9й Дивизии» до остановки «Центральный рынок»;– от остановки «Школа Картинга» до остановки «Центральный рынок».Проезд на маршрутах будет бесплатным. Время работы с 6:30 до 19:40, интервал движения автобусов составит 8-12 минут. На автобусах будут установлены таблички с маршрутом №4.