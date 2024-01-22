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В Курске временно приостановят трамвайное движение

 В связи с неоднократным изменением погодных условий в областном центре возникло обледенение трамвайных путей, которое не позволяет эксплуатировать трамвайные вагоны.

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Службы «Курскэлектротранс» в круглосуточном режиме проводят расчистку трамвайной инфраструктуры. Завершить работы планируется к 23 января.

 Для замещения трамвайного движения организуется 2 временных укороченных маршрута движения автобусов:
– от остановки «ул. Бойцов 9й Дивизии» до остановки «Центральный рынок»;
– от остановки «Школа Картинга» до остановки «Центральный рынок».

 Проезд на маршрутах будет бесплатным. Время работы с 6:30 до 19:40, интервал движения автобусов составит 8-12 минут. На автобусах будут установлены таблички с маршрутом №4.


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