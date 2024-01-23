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Как вести себя при обстреле

Весной новые трамваи появятся на улицах Курска

Оставить отзыв о состоянии больниц и школ россияне смогут через QR-коды

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Куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь