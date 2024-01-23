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Куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь

26 января с 9:00 до 15:00 специалисты Курского регионального отделения Ассоциации юристов России совместно с Адвокатской палатой Курской области проведут очередной День бесплатной юридической помощи.

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Специалисты ответят на вопросы, касающиеся семейных и наследственных правоотношений, взыскания задолженности и защиты прав потребителей.

 Консультацию можно получить на двух площадках:
– в Центре бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123
– в Госюрбюро Курской области по адресу: г. Курск, ул. Марата, 21, 1-й этаж.

  Подробную информацию можно узнать по телефонам: +7 (4712) 70-03-46, +7-951-314-56-22
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