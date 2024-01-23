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В Курске завершена расчистка трамвайных путей

В минувшие выходные из-за перепадов температур возникло обледенение трамвайных путей, в связи с чем вагоны не смогли выйти на маршруты.

 

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Службы «Курскэлектротранса» в круглосуточном режиме проводили расчистку трамвайных путей.

В течение суток для выполнения работ было привлечено более 30 сотрудников предприятия и 3 единицы техники, благодаря чему расчищен путь от ул. Запольной до ул. Добролюбова длиной около 6 км в прямом и обратном направлении.

По состоянию на 16:00 обледенение устранено на всей протяженности движения по трамвайному маршруту №4.

 После тестового проезда движение вагонов будет организовано в рамках утвержденного расписания.
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