Оставить отзыв о состоянии больниц и школ россияне смогут через QR-коды
До конца 2024 года россияне смогут оставить отзыв о состоянии школ, больниц и других учреждений с помощью QR-кодов.
При сканировании QR-кода пользователь попадет на страницу анкеты конкретного учреждения, размещенную на сайте «национальныепроекты.рф». Нужно будет заполнить анонимную анкету обратной связи о качестве строительства объекта или удовлетворенности его работой. Если пользователь оставит негативный отзыв, система автоматически попросит дать комментарий.
В день поступления негативный отзыв будет направлен в проектный офис региона, на территории которого построен или строится объект. Срок проработки проблемы регламентирован и не превышает 20 рабочих дней.
На данный момент QR-коды уже размещены более чем на 3 тысячах объектов. С их помощью получено более 10,5 тысячи отзывов граждан о строительстве и работе социально значимых объектов: из них 80% оказались положительными, 14% - нейтральными, 6% - отрицательными.