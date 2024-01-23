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Лента новостей / В регионе

Оставить отзыв о состоянии больниц и школ россияне смогут через QR-коды

До конца 2024 года россияне смогут оставить отзыв о состоянии школ, больниц и других учреждений с помощью QR-кодов.

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 Они появятся более чем на 6 тысячах социально значимых объектов, которые реализуют в рамках нацпроектов.

При сканировании QR-кода пользователь попадет на страницу анкеты конкретного учреждения, размещенную на сайте «национальныепроекты.рф». Нужно будет заполнить анонимную анкету обратной связи о качестве строительства объекта или удовлетворенности его работой. Если пользователь оставит негативный отзыв, система автоматически попросит дать комментарий.

В день поступления негативный отзыв будет направлен в проектный офис региона, на территории которого построен или строится объект. Срок проработки проблемы регламентирован и не превышает 20 рабочих дней.

На данный момент QR-коды уже размещены более чем на 3 тысячах объектов. С их помощью получено более 10,5 тысячи отзывов граждан о строительстве и работе социально значимых объектов: из них 80% оказались положительными, 14% - нейтральными, 6% - отрицательными.


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