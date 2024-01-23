Как вести себя при обстреле

Правила безопасности, которые должен знать каждый житель приграничного региона.

- Если вы находитесь в общественном здании спуститесь на нижние этажи или в подземный паркинг;- Если находитесь дома спуститесь в подвал или пройдите в ванную комнату;- Если нет подземного помещения в здании найдите помещение с несущими стенами, сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь. Держитесь подальше от окон;- Если вы на улице зайдите в ближайшее здание или в подземный переход, если их не будет по близости выберите место для укрытия /выступ или бетонные конструкции/ . Находитесь в укрытии пока обстрел не прекратится;- Если вы на улице и услышали свист снаряда падайте на землю и прикрывайте голову руками;- Если вы в личном или общественном транспорте остановите машину, аккуратно переместитесь подальше от транспорта. Найдите более надежное укрытие – подъезды, подземные переходы. Когда взрывы прекратятся бегите к укрытию;- После окончания обстрела не торопитесь выходить из укрытия, внимательно смотрите под ноги. Не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и другие предметы. Держите детей возле себя.