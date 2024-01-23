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Лента новостей / В регионе

Как вести себя при обстреле

Правила безопасности, которые должен знать каждый житель приграничного региона.

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- Если вы находитесь в общественном здании спуститесь на нижние этажи или в подземный паркинг;
- Если находитесь дома спуститесь в подвал или пройдите в ванную комнату;
- Если нет подземного помещения в здании найдите помещение с несущими стенами, сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь. Держитесь подальше от окон;
- Если вы на улице зайдите в ближайшее здание или в подземный переход, если их не будет по близости выберите место для укрытия /выступ или бетонные конструкции/ . Находитесь в укрытии пока обстрел не прекратится;
- Если вы на улице и услышали свист снаряда падайте на землю и прикрывайте голову руками;
- Если вы в личном или общественном транспорте остановите машину, аккуратно переместитесь подальше от транспорта. Найдите более надежное укрытие – подъезды, подземные переходы. Когда взрывы прекратятся бегите к укрытию;
- После окончания обстрела не торопитесь выходить из укрытия, внимательно смотрите под ноги. Не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и другие предметы. Держите детей возле себя.
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