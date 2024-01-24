Для предпринимателей с упрощенной системе налогообложения установлена нулевая налоговая ставка

Для предпринимателей, зарегистрированных впервые по упрощенной системе налогообложения, в Курской области установлена нулевая налоговая ставка.

Это касается работающих в социальном, производственном, научном, издательском бизнесе, сфере предоставления бытовых услуг и мест для временного проживания и др.Для тех, кто по виду деятельности не подпадает под эту льготу, также введены налоговые преференции, ставки снижены: ИП, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, – 1%; тем, кто ориентируется на упрощенную систему «доходы минус расходы», – 5%. На такие меры они могут рассчитывать с этого года.Это один из этапов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Курской области до 2030 года. Эти меры помогут стимулировать граждан на открытие нового бизнеса, позволят сохранить и развить его в период становления.