Развод ЮЗГУ и "Атома"
Курская волейбольная команда сменила название, но проблемы остались прежними.
Волейбольный женский клуб «Атом – Курск», он же, когда-то в начале спортивного пути «Медик», он же затем — «Политех» и «ЮЗГУ-Политех», он же, до середины 2023 года «ЮЗГУ-Атом». Именно под крылом этого университета, не без поддержки «АтомЭнергоСбыта», команда провела большую часть пути к российской Суперлиге.
Девушки периодически демонстрировали неплохие для своего дивизиона результаты. Однако, выйдя из высшей лиги «А» на «новый уровень», выпорхнув из «гнезда политеха», навечно закрыв для себя обратный путь в стены вуза, команда резко стала проигрывать, по очкам в играх. О смене названия радел даже губернатор Курской области Роман Старовойт, объявив в соцсетях голосование за новое имя команды.
Тренируются «атомокурянки» теперь в ФОКе на улице. Состав тоже новый. От, вышедших в Суперлигу участниц, никого не осталось. На момент публикации материала за командой числятся аж 16 поражений подряд.Новых сильных игроков приводить в состав не обещают. При этом, серьёзно обсуждается вопрос строительства под провальную волейбольную команду отдельного спорткомплекса. Где-то, в лесопарковой зоне Соловьиной рощи. Проект не дешевый, естественно. И потому возникает резонный вопрос: достойна ли команда с такими показателями отдельной площадки? Так не лучше ли областные деньги, выделенные под спортарену для убыточного и нерезультативного волейбольного клуба, дополнительно направить на объект просвещения? И имеют ли смысл подобные траты в условиях, когда волейбольный клуб превратился по сути в «бизнес-кормушку»? Также «АтомЭнергоСбыту», стоит задуматься о целесообразности подобных трат, несмотря на безоглядную поддержку повышения тарифов на электроэнергию руководителем профильного ведомства Токаревым. Фамилия которого, удивительным образом, совпадает с фамилией тренера скандального волейбольного клуба «Атом – Курск».
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