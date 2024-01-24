В Курске 25 января пройдет отключение холодной воды

«Курскводоканал» будет проводить срочные работы в четверг с 9.00 до 17.00.







Будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:- в микрорайон «КЗТЗ»;- на ул.50 лет Октября, ул. Чернышевского, ул. Павлуновского, ул.Чехова, ул. Ломоносова, ул.Щепкина, ул. Дзержинского (от № 47 и выше), ул. Большевиков (от № 42 и выше), ул. Суворовской (от № 56 и выше), ул. Зеленой, ул. Щемиловке, ул.Бойцов 9-й дивизии (от № 134 и выше), ул. Мичурина, Воротних, Выгонных переулках, пер. и пр.Узеньком, Аэродромных пер., ул.Аэродромной, Суворовских переулках, ул.Пирогова, пер.Пирогова, ул.Беговой, ул.Асеева, Благодатных переулках, ул.Энгельса, пер.Энгельса, ул. Песковских, ул.Кр. Армии (от № 34 и выше), ул. Пионеров (от № 28 и выше), ул. Нижней Луговой, Ниж. Луговых переулках, ул. П. Минакова, ул. Малиновой, ул.Кольцова, ул.Рассыльной, ул.Бочарова, ул. Овечкина, ул.Чумаковской, ул. Дружининской (от № 34 до № 17), Фатежских и Запольных переулках, ул.Запольной (от № 7 и выше), ул. Планерной, Планерных пер., ул. Бурцевке (от № 36 и выше), ул. Косиновской, Бурцевских переулках, Бурцевском пр., ул. Н. Масловке, ул. Масловке, ул. Пучковке (от № 17 и выше), 1-й и 2-й Орловских улицах, ул. Звездной, пр. Клыкова, пр. Н. Плевицкой, пр. Хрущева (от № 12 до № 44), ул.Веспремской, ул.Студенческой, пр. Дружбы , ул. Орловской, пр. Сергеева, пр. Энтузиастов (нечетные номера домов), Майском бульваре (№ 9 и № 11), в районе застроек индивидуальных жилых домов по пр. Дружбы с прилегающими улицами.Сделайте необходимый запас воды заранее. Справки - по телефону 70-06-14.