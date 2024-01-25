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Лента новостей / В регионе

1 февраля заканчивается срок подачи заявления на участие в ЕГЭ

Ученики одиннадцатых классов подают его в образовательную организацию, в которой проходят обучение.

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Выпускники прошлых лет, обучающиеся профессиональных образовательных организаций представляют заявление в муниципальный орган управления образования по месту прописки или проживания участника.

 В 2024 году ЕГЭ будет проводиться в три этапа: досрочный – с 22 марта по 22 апреля, основной – с 23 мая по 1 июля, дополнительный – с 4 по 23 сентября. Обязательными остаются русский язык и математика – базовый или профильный уровень.

При выборе отдельных предметов нужно учесть специальность или направление, на которое обучающийся планирует поступать, а также предметы, какие вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний.



 
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