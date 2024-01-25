В Северном микрорайоне откроется новая семейная поликлиника
В начале марта в Северном микрорайоне Курска откроется новая семейная поликлиника.
Сейчас закупаются оборудование и мебель для открытия первого этапа медучреждения. С марта текущего года здесь станут принимать терапевты, оказывать неотложную помощь, будут дежурить машины скорой помощи. Правительством РФ выделены деньги для открытия второго этапа медучреждения. Специалисты узкого профиля начнут прием жителей Северного микрорайона в августе.