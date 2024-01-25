В Северном микрорайоне откроется новая семейная поликлиника

В начале марта в Северном микрорайоне Курска откроется новая семейная поликлиника.

В 2022 году проект взрослой поликлиники был пересмотрен и изменен под размещение взросло-детской поликлиники на 600 посещений в смену. В декабре 2023 Правительство России приняло решение о выделении дополнительных средств на выкуп медучреждения регионом.Сейчас закупаются оборудование и мебель для открытия первого этапа медучреждения. С марта текущего года здесь станут принимать терапевты, оказывать неотложную помощь, будут дежурить машины скорой помощи. Правительством РФ выделены деньги для открытия второго этапа медучреждения. Специалисты узкого профиля начнут прием жителей Северного микрорайона в августе.