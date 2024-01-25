Музей Победы проведет онлайн-программу
27 января Музей Победы проведет онлайн-программу, приуроченную к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Фото НовостиКурска
Подключиться к мероприятиям можно бесплатно на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-progr...
Виртуальным гостям предлагают ознакомиться с планшетной выставкой «Салют над Невой». В экспозицию вошли более 100 оцифрованных материалов из фондов музея – фотографии, документы, карты, газеты, плакаты и картины, запечатлевшие сцены из жизни блокадного города.
Вместе с гидом Музея Победы пользователей приглашают отправиться на онлайн-экскурсию «Война глазами художника» по диораме «Блокада Ленинграда».
Юных гостей ждут на историко-литературной образовательной программе «Девочки с Васильевского острова».
Онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет документальный фильм «Ленинград в борьбе».