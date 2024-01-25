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Музей Победы проведет онлайн-программу

27 января Музей Победы проведет онлайн-программу, приуроченную к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Фото НовостиКурска

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Курян приглашают принять участие в викторине, ознакомиться с электронной выставкой, онлайн-передачами, кинофильмом, посвященным подвигу ленинградцев и защитников города.
Подключиться к мероприятиям можно бесплатно на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-progr...

Виртуальным гостям предлагают ознакомиться с планшетной выставкой «Салют над Невой». В экспозицию вошли более 100 оцифрованных материалов из фондов музея – фотографии, документы, карты, газеты, плакаты и картины, запечатлевшие сцены из жизни блокадного города.

Вместе с гидом Музея Победы пользователей приглашают отправиться на онлайн-экскурсию «Война глазами художника» по диораме «Блокада Ленинграда».

Юных гостей ждут на историко-литературной образовательной программе «Девочки с Васильевского острова».
 Онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет документальный фильм «Ленинград в борьбе».
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