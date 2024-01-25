Заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов провел совещание с руководителями управляющих организаций.

В нем приняли участие министр ЖКХ и ТЭК региона Александр Мулевин, руководитель Государственной жилищной инспекции Курской области Игорь Афонькин, первый заместитель главы Курска Николай Цыбин и председатель Курского горсобрания Владимир Токарев. Основной темой обсуждения стало повышение качества услуг, которые предоставляют управляющие организации.Руководителям УК и ТСЖ рекомендовано улучшить содержание мест общего пользования: при необходимости увеличить периодичность влажной уборки тамбуров, коридоров, лифтовых площадок и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов и др. Особое внимание в зимнее время необходимо уделить уборке дворовых территорий, чтобы жильцы не испытывали неудобства при передвижении после снегопадов или резкой смены погоды.Также на совещании шла речь о необходимости привести в надлежащее состояние подвалы многоквартирных домов, которые могут быть использованы в качестве укрытий в случае ЧС. Руководителям управляющих организаций поручено обследовать подвальные помещения и провести вместе с собственниками мероприятия по наведению в них порядка и обеспечению условий для временного размещения жителей.