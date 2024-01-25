В зону Курской АЭС ограничат доступ людей
В целях повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС на заседании регионального оперштаба предложено обеспечить особый правовой режим в период проведения СВО.
Фото: Курская АЭС
Зону безопасности также планируют дооснастить инженерно-техническими средствами охраны. За нарушение дополнительных требований безопасности предусмотрят административную ответственность.
Решение о дополнительных мерах по повышению уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС будет принято в ближайшие дни.