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В зону Курской АЭС ограничат доступ людей

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС на заседании регионального оперштаба предложено обеспечить особый правовой режим в период проведения СВО.

 
Фото: Курская АЭС

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 Планируется ограничить доступ людей в зону безопасности атомной станции, дополнительные ограничения коснутся рыбалки в непредусмотренных местах, фотографирования и видеосъемки на этой территории. Также будет запрещено проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий, не связанных с деятельностью и строительством Курской АЭС.

 Зону безопасности также планируют дооснастить инженерно-техническими средствами охраны. За нарушение дополнительных требований безопасности предусмотрят административную ответственность.

 Решение о дополнительных мерах по повышению уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС будет принято в ближайшие дни.
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