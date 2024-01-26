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Куряне могут установить приложение МЧС

В Курске продолжают реализовывать проект «Чистый город»

Анонимный телеграм-канал распространяет угрозы атаковать курские школы

В зону Курской АЭС ограничат доступ людей

В Щиграх и Курчатове благоустроят две территории