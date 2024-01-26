Анонимный телеграм-канал распространяет угрозы атаковать курские школы
Вновь появился анонимный телеграм-канал, где распространяются угрозы атаковать курские школы.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Как сообщает канал «Война с фейками», подобные вбросы все чаще появляются в Сети. Все они создаются по одной схеме: в новых Telegram-каналах появляются сообщения от якобы имени террористов с угрозами и списком учебных заведений, торговых центров и других мест большого скопления людей, а также публикуются однотипные фото оружия и архивные видео, в том числе с происшествиями из других стран.
Чаще всего за ними стоят украинские спецслужбы. Просьба не поддаваться на подобные уловки, сохранять спокойствие и самим не распространять сообщения из каналов ЦИПсО.