В Курской областной больнице введена новая организация экстренной медицинской помощи
В Курской областной многопрофильной клинической больнице введен в практику новый подход к организации экстренной медицинской помощи.
Стационарное отделение скорой помощи включает три основных блока. Зеленый предназначен для пациентов с заболеваниями легкой степени тяжести. Здесь размещены комфортный зал ожидания и 4 смотровых кабинета, куда попадают по электронной очереди. Желтый блок для людей с заболеваниями средней степени тяжести, в красном оказывают экстренную помощь пациентам в жизнеугрожающих состояниях.
Рядом, на первом этаже больницы, расположены диагностические отделения (УЗИ, рентген, лаборатория, КТ, МРТ, эндоскопия), а также экстренные операционные и перевязочные. Одновременно с процессом диагностики пациенты начинают получать и лечение.