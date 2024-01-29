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В Курской областной больнице введена новая организация экстренной медицинской помощи

В Курской областной многопрофильной клинической больнице введен в практику новый подход к организации экстренной медицинской помощи.

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Теперь здесь действует стационарное отделение скорой медицинской помощи.  В клинике поменяли формат приема пациентов, разделив потоки на плановый и экстренный. Пациенты в тяжелом состоянии получают помощь в кратчайшие сроки, с жизнеугрожающим доставляются в противошоковую палату, где проводятся диагностика и мероприятия по стабилизации состояния, а также решается вопрос о дальнейшей маршрутизации. Граждане, нуждающиеся в дообследовании и консультации специалистов, направляются в палаты временного пребывания.

Стационарное отделение скорой помощи включает три основных блока. Зеленый предназначен для пациентов с заболеваниями легкой степени тяжести. Здесь размещены комфортный зал ожидания и 4 смотровых кабинета, куда попадают по электронной очереди. Желтый блок для людей с заболеваниями средней степени тяжести, в красном оказывают экстренную помощь пациентам в жизнеугрожающих состояниях.

 Рядом, на первом этаже больницы, расположены диагностические отделения (УЗИ, рентген, лаборатория, КТ, МРТ, эндоскопия), а также экстренные операционные и перевязочные. Одновременно с процессом диагностики пациенты начинают получать и лечение.
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