Лента новостей / В регионе Сегодня, 13:44 Сегодня посёлок Глушково был обстрелян со стороны Украины Об этом в своем телеграмм канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт: Фото из официальной группы ВК Курская область Читайте также Посёлок Тёткино сегодня утром обстрелян со стороны Украины В посёлок Глушково ранено два человека «Посёлок Глушково был обстрелян со стороны Украины. В трёх домовладениях повреждены окна, крыши и фасады, пострадал один легковой автомобиль. Собственникам окажем помощь в восстановлении имущества». +0 -0