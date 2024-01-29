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Сегодня посёлок Глушково был обстрелян со стороны Украины

Об этом в своем телеграмм канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт:

Фото из официальной группы ВК Курская область

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«Посёлок Глушково был обстрелян со стороны Украины. В трёх домовладениях повреждены окна, крыши и фасады, пострадал один легковой автомобиль. Собственникам окажем помощь в восстановлении имущества».
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