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Студенты – волонтеры помогают девятиклассникам из приграничных школ готовиться к экзаменам

 В Курской области продолжается проект «Педагогическое волонтерство».
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Он стартовал и был успешно апробирован в 2022 году.

«В Курской области из-за сложившейся обстановки часть школ продолжает работать в дистанционном формате. Мы вновь подключаем дополнительные ресурсы, чтобы помочь ребятам, ликвидировать отставания по основным предметам, необходимым для прохождения итоговой аттестации, – русскому языку и математике», – отметила министр образования и науки региона Наталия Бастрикова.

 В проекте задействованы 6 приграничных муниципальных районов Курской области. В 20 средних общеобразовательных школах согласие на участие дали родители 188 обучающихся 9-х классов.

Им будут помогать 42 студента-волонтера Курского государственного университета. Допуск к проведению занятий будущие педагоги получили после конкурсного испытания.

  Занятия стартовали 22 января и будут проходить еженедельно по согласованному расписанию. Методическую поддержку студентам оказывают работники Курского института развития образования.
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