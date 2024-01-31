Студенты – волонтеры помогают девятиклассникам из приграничных школ готовиться к экзаменам

В Курской области продолжается проект «Педагогическое волонтерство».

Он стартовал и был успешно апробирован в 2022 году.«В Курской области из-за сложившейся обстановки часть школ продолжает работать в дистанционном формате. Мы вновь подключаем дополнительные ресурсы, чтобы помочь ребятам, ликвидировать отставания по основным предметам, необходимым для прохождения итоговой аттестации, – русскому языку и математике», – отметила министр образования и науки региона Наталия Бастрикова.В проекте задействованы 6 приграничных муниципальных районов Курской области. В 20 средних общеобразовательных школах согласие на участие дали родители 188 обучающихся 9-х классов.Им будут помогать 42 студента-волонтера Курского государственного университета. Допуск к проведению занятий будущие педагоги получили после конкурсного испытания.Занятия стартовали 22 января и будут проходить еженедельно по согласованному расписанию. Методическую поддержку студентам оказывают работники Курского института развития образования.