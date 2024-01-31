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Сегодня энергоблок №2 Курской АЭС выведен из режима генерации электроэнергии

Сегодня в 4:01 энергоблок №2 Курской АЭС выведен из режима генерации электроэнергии после 45 лет успешной работы.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Это связано с окончанием срока его эксплуатации.

 Как сообщила пресс-служба станции, реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом без замечаний, а энергоблок выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы России.

 На Курской АЭС реализуется смена поколений энергоблоков. К концу текущего года планируется физический пуск нового инновационного энергоблока №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. Поэтому замещение выбывающих мощностей будет незаметным для потребителей электроэнергии.
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