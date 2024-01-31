Сегодня энергоблок №2 Курской АЭС выведен из режима генерации электроэнергии

Сегодня в 4:01 энергоблыведен из режима генерации электроэнергии после 45 лет успешной работы.

Это связано с окончанием срока его эксплуатации.Как сообщила пресс-служба станции, реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом без замечаний, а энергоблок выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы России.На Курской АЭС реализуется смена поколений энергоблоков. К концу текущего года планируется физический пуск нового инновационного энергоблока №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. Поэтому замещение выбывающих мощностей будет незаметным для потребителей электроэнергии.