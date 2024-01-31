Управляющим компаниям даны рекомендации по приведению в порядок подвальных помещений

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС продолжают работу по обследованию подвалов многоквартирных домов.







В ходе рейдов они проверяют, соответствуют ли заглубленные помещения минимальным техническим требованиям. В январе специалисты отдела гражданской защиты проверили состояние подвалов домов №№ 21 и 27 по проспекту Плевицкой, № 71 по ул. Парижской Коммуны, № 57 по ул. Заводской, № 25 по проспекту Кулакова и № 2-в по ул. Моковской.Помещения на проспектах Плевицкой и Кулакова, а также на улицах Парижской Коммуны и Заводской отвечают минимальным техническим требованиям. Высота потолков составляет более 1,7 м, освещение в рабочем состоянии, несколько входов, а проходящие через подвал коммуникации не препятствуют пребыванию там людей.Подвальное помещение в доме, расположенном на улице Моковской, необходимо привести в порядок. А это обязанности управляющей компании по содержанию общедомового имущества. По результатам проведенных рейдов УК даны рекомендации по приведению в порядок подвальных помещений и размещению указателей о расположении укрытия.