В марте состоится открытие рабочего трамвайного движения на первом участке маршрута
Модернизация курского трамвая оказалась самым сложным инфраструктурным проектом транспортной реформы.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Подрядчик обещает, что новая трамвайная инфраструктура позволит обеспечить движение при любых погодных условиях! Для очистки путей закупят специализированную технику, на стрелочных переводах установят обогрев, на участках с просадкой почвы выполнят дренаж.
В районе улицы Коллективной уже разместили первую трамвайную остановку нового формата. Комплекс оснащен видеонаблюдением, электронным табло, информирующем о времени прибытия трамвая и маршруте следования.
Также продолжается поставка новых современных трамваев «Львенок». В депо уже находится восемь вагонов. До конца года их количество увеличится до 22. В полном объеме инфраструктура заработает уже к концу года.