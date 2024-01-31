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График выплат пенсий и пособий в феврале

Отделение СФР по Курской области доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в феврале 2024 года:

 

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2 февраля (перенос с 3.02) — пособия и выплаты за январь:

- единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам;
- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;
пособия по беременности и родам;
- ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданным в СФР от органов социальной защиты (в т.ч. ЧАЭС).

5 февраля — ежемесячная выплата из средств материнского капитала за январь.

8 февраля — пособие работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет за январь.

9 (перенос с 10.02), 12, 20, 22 (перенос с 23.02) февраля — зачисление пенсий через кредитные учреждения.

 Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком. Его можно уточнить в своем почтовом отделении. Зачисление пособий идет в течение всего рабочего дня.
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