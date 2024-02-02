Отделение СФР по Курской области доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в феврале 2024 года:





2 февраля (перенос с 3.02) — пособия и выплаты за январь:- единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам;- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;пособия по беременности и родам;- ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет;- иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданным в СФР от органов социальной защиты (в т.ч. ЧАЭС).5 февраля — ежемесячная выплата из средств материнского капитала за январь.8 февраля — пособие работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет за январь.9 (перенос с 10.02), 12, 20, 22 (перенос с 23.02) февраля — зачисление пенсий через кредитные учреждения.Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком. Его можно уточнить в своем почтовом отделении. Зачисление пособий идет в течение всего рабочего дня.