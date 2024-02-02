На пересечении улиц Октябрьской и Маяковского ограничат движение

В Курске на несколько дней ограничат движение на пересечении улиц Октябрьской и Маяковского.





На пересечении улиц Октябрьской и Маяковского с 20:00 1 февраля до 6:00 5 февраля движение транспортных средств будет невозможно. В связи с этим изменяется схема движения автобусов из центра в завокзальную часть города и обратно.• Автобусы, следующие по маршрутам 10м, 12г, 41, 42м, 45п, 71м, 75м, 82м, 84г, из завокзальной части города будут ходить через улицы Станционную, Маяковского, Октябрьскую, Фрунзе, Дубровинского.• При движении в завокзальную часть города общественный транспорт, работающий на маршрутах 10м, 12г, 41, 42м, 45п, 71м, 75м, 82м, 84г, будет следовать по улицам Маяковского, Дубровинского, Фрунзе, 8-е Марта, Цюрупы, Станционной.• Автобусы, обслуживающие маршрут 1А, будут осуществлять движение по улицам Фрунзе, Дубровинского в направлении центра города и по улицам Маяковского, Дубровинского, Фрунзе в завокзальную часть.Ограничение установлено в связи с проведением строительно-монтажных работ компанией «Мовиста Регионы Курск».