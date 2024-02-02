На пересечении улиц Октябрьской и Маяковского ограничат движение
В Курске на несколько дней ограничат движение на пересечении улиц Октябрьской и Маяковского.
• Автобусы, следующие по маршрутам 10м, 12г, 41, 42м, 45п, 71м, 75м, 82м, 84г, из завокзальной части города будут ходить через улицы Станционную, Маяковского, Октябрьскую, Фрунзе, Дубровинского.
• При движении в завокзальную часть города общественный транспорт, работающий на маршрутах 10м, 12г, 41, 42м, 45п, 71м, 75м, 82м, 84г, будет следовать по улицам Маяковского, Дубровинского, Фрунзе, 8-е Марта, Цюрупы, Станционной.
• Автобусы, обслуживающие маршрут 1А, будут осуществлять движение по улицам Фрунзе, Дубровинского в направлении центра города и по улицам Маяковского, Дубровинского, Фрунзе в завокзальную часть.
Ограничение установлено в связи с проведением строительно-монтажных работ компанией «Мовиста Регионы Курск».