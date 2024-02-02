Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На пересечении улиц Октябрьской и Маяковского ограничат движение

В Курске на несколько дней ограничат движение на пересечении улиц Октябрьской и Маяковского.

 

Читайте также

 На пересечении улиц Октябрьской и Маяковского с 20:00 1 февраля до 6:00 5 февраля движение транспортных средств будет невозможно. В связи с этим изменяется схема движения автобусов из центра в завокзальную часть города и обратно.

• Автобусы, следующие по маршрутам 10м, 12г, 41, 42м, 45п, 71м, 75м, 82м, 84г, из завокзальной части города будут ходить через улицы Станционную, Маяковского, Октябрьскую, Фрунзе, Дубровинского.

• При движении в завокзальную часть города общественный транспорт, работающий на маршрутах 10м, 12г, 41, 42м, 45п, 71м, 75м, 82м, 84г, будет следовать по улицам Маяковского, Дубровинского, Фрунзе, 8-е Марта, Цюрупы, Станционной.

• Автобусы, обслуживающие маршрут 1А, будут осуществлять движение по улицам Фрунзе, Дубровинского в направлении центра города и по улицам Маяковского, Дубровинского, Фрунзе в завокзальную часть.

  Ограничение установлено в связи с проведением строительно-монтажных работ компанией «Мовиста Регионы Курск».
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Минприроды проверили информацию о стае волков в нашем регионе

Привокзальной части Железнодорожного округа осталась без горячей воды

Фейк

С 1 февраля Социальный фонд индексирует на 7,4% ряд выплат

График выплат пенсий и пособий в феврале