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С 1 февраля Социальный фонд индексирует на 7,4% ряд выплат

 Размер определен постановлением Правительства РФ на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года.

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Прежде всего февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Граждане перечисленных категорий дополнительно к пенсии получают так называемую ежемесячную денежную выплату.

Вместе с ней Социальный фонд индексирует входящую в нее компенсацию набора соцуслуг.

 Также в феврале на 7,4% будет проиндексирован материнский капитал. Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит более 630 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тыс. рублей – до 833 тыс. рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также будет проиндексирован остаток средств.

Кроме материнского капитала будут повышены и несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети. В частности, увеличится ежемесячное пособие по уходу на ребенка до 1,5 года для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также единовременное пособие по беременности и родам. Перечисленные выплаты, как и прочие, будут проиндексированы на 7,4%.


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