Привокзальной части Железнодорожного округа осталась без горячей воды
«Квадра» информирует жителей привокзальной части Железнодорожного округа.
— ул. Западный парк, 17, 18, 8, 15, 14, 13,
— ул. Бутко, 3, 21, 23/81,
— ул. Привокзальная, 2,
— ул. Интернациональная, 79, 53, 45, 51, 47, 6, 6а, 8а, 6б, 6в, 2,
— ул. Вокзальная, 1,
— пр-д. Театральный, 2,
— ул. Театральная, 78а/кор. 2
— ул. Октябрьская, 29,
— ул. ВЧК, 47,
— ул. Маяковского, 100, 93а/4, 93а/2, 93а/1, 101, 101а, 107, 109, 105, 123,
— ул. Дубровинского, 1а, 46, 9, 7, 7а, 5, 5а, 3, 3а, 1,
— ул. Профсоюзная, 11,
— ул. Островского, 4, 8, 10, 10а,
— ул. 2-я Новоселовка, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а,