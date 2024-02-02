Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Привокзальной части Железнодорожного округа осталась без горячей воды

«Квадра» информирует жителей привокзальной части Железнодорожного округа.

Читайте также

В связи с выявленным повреждением специалисты компании приступили к срочному ремонту участка теплосети в районе перекрестка ул. Интернациональной и Октябрьской. На время работ — до 17:00 — потребовалось приостановить подачу горячей воды и отопления по следующим адресам:

— ул. Западный парк, 17, 18, 8, 15, 14, 13,
— ул. Бутко, 3, 21, 23/81,
— ул. Привокзальная, 2,
— ул. Интернациональная, 79, 53, 45, 51, 47, 6, 6а, 8а, 6б, 6в, 2,
— ул. Вокзальная, 1,
— пр-д. Театральный, 2,
— ул. Театральная, 78а/кор. 2
— ул. Октябрьская, 29,
— ул. ВЧК, 47,
— ул. Маяковского, 100, 93а/4, 93а/2, 93а/1, 101, 101а, 107, 109, 105, 123,
— ул. Дубровинского, 1а, 46, 9, 7, 7а, 5, 5а, 3, 3а, 1,
— ул. Профсоюзная, 11,
— ул. Островского, 4, 8, 10, 10а,
 — ул. 2-я Новоселовка, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а,
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Минприроды проверили информацию о стае волков в нашем регионе

Фейк

С 1 февраля Социальный фонд индексирует на 7,4% ряд выплат

На пересечении улиц Октябрьской и Маяковского ограничат движение

График выплат пенсий и пособий в феврале