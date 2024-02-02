Привокзальной части Железнодорожного округа осталась без горячей воды

«Квадра» информирует жителей привокзальной части Железнодорожного округа.

В связи с выявленным повреждением специалисты компании приступили к срочному ремонту участка теплосети в районе перекрестка ул. Интернациональной и Октябрьской. На время работ — до 17:00 — потребовалось приостановить подачу горячей воды и отопления по следующим адресам:— ул. Западный парк, 17, 18, 8, 15, 14, 13,— ул. Бутко, 3, 21, 23/81,— ул. Привокзальная, 2,— ул. Интернациональная, 79, 53, 45, 51, 47, 6, 6а, 8а, 6б, 6в, 2,— ул. Вокзальная, 1,— пр-д. Театральный, 2,— ул. Театральная, 78а/кор. 2— ул. Октябрьская, 29,— ул. ВЧК, 47,— ул. Маяковского, 100, 93а/4, 93а/2, 93а/1, 101, 101а, 107, 109, 105, 123,— ул. Дубровинского, 1а, 46, 9, 7, 7а, 5, 5а, 3, 3а, 1,— ул. Профсоюзная, 11,— ул. Островского, 4, 8, 10, 10а,— ул. 2-я Новоселовка, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а,