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Минприроды проверили информацию о стае волков в нашем регионе

 Сотрудники Минприроды Курской области проверили появившуюся в соцсетях информацию о стае волков в нашем регионе.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 Предположительно, на видео зона Щигровского и Черемисиновского районов.

31 января и 1 февраля специалисты обследовали территории охотничьих угодий этих районов. Мест обитания и следов жизнедеятельности волков не обнаружено. Установлено, что на границе Щигровского района обитает большое количество бродячих собак.

Полномочиями в сфере обращения с животными без владельцев наделены органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курской области.

 Материалы выездного обследования территории направлены в администрацию Щигровского района для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.


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