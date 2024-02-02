Минприроды проверили информацию о стае волков в нашем регионе

Предположительно, на видео зона Щигровского и Черемисиновского районов.31 января и 1 февраля специалисты обследовали территории охотничьих угодий этих районов. Мест обитания и следов жизнедеятельности волков не обнаружено. Установлено, что на границе Щигровского района обитает большое количество бродячих собак.Полномочиями в сфере обращения с животными без владельцев наделены органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курской области.Материалы выездного обследования территории направлены в администрацию Щигровского района для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.