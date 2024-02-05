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Больница на Дериглазова стала филиалом поликлиники №1

В Правительстве Курской области обратили внимание на проблему повышенного пассажиропотока в новых автобусах

Курская область занимает 1-е место в России по урожайности сои

С 5 февраля в маршрутной сети Курска будут изменения. Новая конечная остановка маршрута 99м – «Поселок Северный». Изменения вводятся в тестовом режиме на основании анализа данных пассажиропотоков в целях повышения эффективности этого направления. 📌

С 5 февраля в маршрутной сети Курска будут изменения. Новая конечная остановка маршрута 99м – «Поселок Северный». Изменения вводятся в тестовом режиме на основании анализа данных пассажиропотоков в целях повышения эффективности этого направления. 📌